Напередодні Дня Незалежності у центрі Києва поліція виявила озброєну групу осіб



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Фото: Нацполіція

Поліція затримала шість осіб

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невстановлена група осіб на вулиці Шота Руставелі в Печерському районі зберігає вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група та спецпідрозділи поліції Києва.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Для з’ясування анкетних даних шість осіб затримано, які зараз надають покази.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Тривають першочергові дії.

Як повідомлялося, до Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України в Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.

Напередодні Дня Державного Прапора відкриють споруду флагштоку для найвищого, головного прапора України.