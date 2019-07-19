Напередодні вихідних у Києві масові ярмарки (адреси)



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На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція

У п’ятницю, 19 липня, у Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, сьогодні ярмарки пройдуть:

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4б, 6, 16, 18,10, 26, 28, і з іншого боку від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»); вул. Шолом Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

у Подільському районі – вул. Полкова, 72;

у Солом’янському районі – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна); вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської);

Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.

Нагадаємо, на вихідних у Шевченківському районі Києві кандидат в народні депутати, а в минулому — міський голова Олександр Омельченко організував для виборців «Ярмарок консервації», на якому пригощав овочами та наливкою.