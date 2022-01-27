Активістка Femen влаштувала топлес-протест біля Офісу президента (фото)

Активістки вимагають скасувати наказ про обов'язковий військовий облік для жінок

Представниця громадського руху Femen влаштувала топлес-протест біля Офісу президента в Києві. Жінка тримала на руках дитину, пише УНІАН

Як зазначили в русі Femen, вони вимагають від президента Володимира Зеленського скасувати наказ про обов'язковий військовий облік для жінок та примусову їхню мобілізацію у разі війни.

Активістки переконані, що жінки та дівчата мають брати участь у військових конфліктах виключно на добровільних засадах.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок і надіслало його на погодження до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що наразі українським жінкам не непотрібно йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) та ставати на військовий облік.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Згодом Зеленський дав доручення скоротити список професій для військового обліку жінок.