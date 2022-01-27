  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Активістка Femen влаштувала топлес-протест біля Офісу президента (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Активістка привела на Банкову й дитину - Активістка Femen влаштувала топлес-протест біля Офісу президента (фото)
    Активістка привела на Банкову й дитину
    фото: УНІАН

    Активістки вимагають скасувати наказ про обов'язковий військовий облік для жінок

    Представниця громадського руху Femen влаштувала топлес-протест біля Офісу президента в Києві. Жінка тримала на руках дитину, пише УНІАН

    Як зазначили в русі Femen, вони вимагають від президента Володимира Зеленського скасувати наказ про обов'язковий військовий облік для жінок та примусову їхню мобілізацію у разі війни.

    Активістки переконані, що жінки та дівчата мають брати участь у військових конфліктах виключно на добровільних засадах.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Активістка Femen влаштувала топлес-протест біля Офісу президента (фото)
    Активістка Femen влаштувала топлес-протест біля Офісу президента (фото)
    Активістка Femen влаштувала топлес-протест біля Офісу президента (фото)
    Активістка Femen влаштувала топлес-протест біля Офісу президента (фото)
    Активістка Femen влаштувала топлес-протест біля Офісу президента (фото)
    Активістка Femen влаштувала топлес-протест біля Офісу президента (фото)
    Активістка Femen влаштувала топлес-протест біля Офісу президента (фото)

    Нагадаємо, Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок і надіслало його на погодження до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що наразі українським жінкам не непотрібно йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) та ставати на військовий облік.

    Раніше повідомлялося, що 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

    Згодом Зеленський дав доручення скоротити список професій для військового обліку жінок.

    Читайте також:

    Теги: Міноборони наказ протест жінка Femen указ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Активістка Femen влаштувала топлес-протест біля Офісу президента (фото)