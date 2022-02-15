Україна негайно має заявити про вихід Росії з Мінських угод
Якраз час замінити нормандський формат на Будапештський
Госдума РФ проголосувала за звернення до Путіна з проханням визнати «днр» і «лнр».
Що ж, так звані «мінські угоди» остаточно переходять у категорію туалетного паперу.
Україна негайно має заявити про вихід РФ з мінських угод і, відповідно, неможливість їх виконання з боку України.
Також треба звертатися до США і Великої Британії та вимагати початку механізму консультацій згідно Будапештського меморандуму, оскільки РФ вчиняє черговий акт агресії проти України.
Якраз час замінити нормандський формат на Будапештський.