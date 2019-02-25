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    Нардеп Палатний подарував школі на Київщині комп’ютерний клас

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    Нардеп Артур Палатний в одній із шкіл Переяслав-Хмельницького - Нардеп Палатний подарував школі на Київщині комп’ютерний клас
    Нардеп Артур Палатний в одній із шкіл Переяслав-Хмельницького

    Артур Палатний відвідав з робочим візитом місто Переяслав-Хмельницький

    Народний депутат від групи «Удар», голова парламентського комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний відвідав з робочим візитом місто Переяслав-Хмельницький на Київщині.

    Окрім проведення традиційного депутатського прийому мешканців Переяслава, Палатний передав загальноосвітній школі №1 сучасний комп'ютерний клас із найновішим обладнанням, а також відвідав ЗОШ №7, де мав нагоду наочно проконтролювати використання коштів субвенції на соціально-економічний розвиток, які минулого року за його ініціативою були виділені із Державного бюджету в сумі 5 млн гривень на ремонт, реконструкцію та утеплення місцевої школи. Про це пише Gazeta.ua.

    «Значна частина навчального закладу вже реконструйована: замінені вікна та двері, утеплений фасад, проводиться реконструкція даху. Окрім цього, загальноосвітній заклад обладнаний сучасною технікою, яка без перебільшення сприяє створенню комфортних умов для навчання учнів, а педагогам дає можливість впроваджувати інноваційні методи викладання», - розповіли представники місцевої влади.

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    Нардеп Палатний подарував школі на Київщині комп’ютерний клас
    Нардеп Палатний подарував школі на Київщині комп’ютерний клас
    Нардеп Палатний подарував школі на Київщині комп’ютерний клас
    Нардеп Палатний подарував школі на Київщині комп’ютерний клас
    Нардеп Палатний подарував школі на Київщині комп’ютерний клас

    Також Палатний відвідав інклюзивно-ресурсний центр на базі ЗОШ №7, де виховуються діти із вадами рухового апарату, зору та слуху. «Допомогти їм здобути належну освіту для соціальної адаптації – наше першочергове завдання. У Київській області вже відкрито 39 ІРЦ і це один з найкращих показників в Україні. Докладу максимум зусиль, аби гарантувати дітям достойні умови навчання», - наголосив народний депутат.

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    діти школа УДАР Київщина навчання Артур Палатний
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