Нардеп Палатний подарував школі на Київщині комп’ютерний клас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Артур Палатний в одній із шкіл Переяслав-Хмельницького

Артур Палатний відвідав з робочим візитом місто Переяслав-Хмельницький

Народний депутат від групи «Удар», голова парламентського комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний відвідав з робочим візитом місто Переяслав-Хмельницький на Київщині.

Окрім проведення традиційного депутатського прийому мешканців Переяслава, Палатний передав загальноосвітній школі №1 сучасний комп'ютерний клас із найновішим обладнанням, а також відвідав ЗОШ №7, де мав нагоду наочно проконтролювати використання коштів субвенції на соціально-економічний розвиток, які минулого року за його ініціативою були виділені із Державного бюджету в сумі 5 млн гривень на ремонт, реконструкцію та утеплення місцевої школи. Про це пише Gazeta.ua.

«Значна частина навчального закладу вже реконструйована: замінені вікна та двері, утеплений фасад, проводиться реконструкція даху. Окрім цього, загальноосвітній заклад обладнаний сучасною технікою, яка без перебільшення сприяє створенню комфортних умов для навчання учнів, а педагогам дає можливість впроваджувати інноваційні методи викладання», - розповіли представники місцевої влади.

Також Палатний відвідав інклюзивно-ресурсний центр на базі ЗОШ №7, де виховуються діти із вадами рухового апарату, зору та слуху. «Допомогти їм здобути належну освіту для соціальної адаптації – наше першочергове завдання. У Київській області вже відкрито 39 ІРЦ і це один з найкращих показників в Україні. Докладу максимум зусиль, аби гарантувати дітям достойні умови навчання», - наголосив народний депутат.