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    Найсвіжіші і найсмачніші овочі та фрукти: киян запрошують на ярмарки

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    Найсвіжіші і найсмачніші овочі та фрукти: киян запрошують на ярмарки

    Ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня

    Цього тижня, 6-11 серпня, у Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    6 серпня (вівторок):

    • у Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
    • у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки «SHELL»; вул. Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
    • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35.

    7 серпня (середа):

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

    8 серпня (четвер):

    • у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
    • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
    • у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35.

    9 серпня (п’ятниця):

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»); вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
    • у Подільському районі – вул. Полкова, 72;
    • у Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської).

    10 серпня (субота):

    • у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
    • у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»).

    11 серпня (неділя):

    • у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
    • у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
    • у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).

     Нагадаємо, 17 та 18 серпня на Хрещатику триватиме тематичний загальноміський шкільний ярмарок із продажу товарів шкільного асортименту. 

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