Названо найбільш оплачувані сфери діяльності на Київщині



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На Київщині за місяць майже на 5% зменшилася зарплата штатних працівників

У серпні 2019 року середньооблікова кількість штатних працівників у Київській області склала 341,3 тис. осіб. На оплату праці їм було спрямовано 3,8 млрд грн.

Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників у 2,6 рази перевищив рівень мінімальної заробітної плати (4173 грн) і становив 10999 грн, що на 4,9% менше, ніж у липні 2019 року. За одну оплачену годину нараховано 81,69 грн. Про це повідомляє Головне управління статистики в Київській області.

Зменшення рівня оплати праці серед видів економічної діяльності відбулося від 0,5% у працівників державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування до 22% в освіті. Водночас значне збільшення спостерігалося у сфері інформації та телекомунікацій (на 14,7%).

Найбільш оплачуваними в області були працівники складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту, фінансової та страхової діяльності, в промисловості (з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів), заробітна плата яких перевищила середній показник по області в 1,6–1,9 раза.

Значно нижчою залишалася заробітна плата працівників поштової та кур’єрської діяльності, діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, де співвідношення рівня оплати праці з середнім по економіці області не перевищувало 58,1%.

Як повідомлялося, кожен третій безробітний, зареєстрований у столичній службі зайнятості, – молода людина віком до 35 років.