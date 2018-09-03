Названо найспекотніший і найхолодніший дні літа у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН Майдан Незалежності у Києві

Кліматологи підвели підсумки спекотного літа у столиці

Середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +21,5ºС, що на 2,8ºС перевищило кліматичну норму. Це дало йому змогу поділити третю-п’яту позицію з 1946 та 1999 роками серед найтепліших у Києві з 1881 року. Про це повідомляють кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Найхолодніше було 7 червня, коли температура під ранок опустилась до +8,5°С, а найспекотніше виявилось 15 серпня, коли температура після полудня піднялась до +32,8°С. Днів зі спекою, яка перевищила 30°С, було 12, причому 9 з них у серпні.

До особливостей цього літа у Києві необхідно віднести контраст між дощовим червнем, коли у Києві випало 111 мм – півтори місячні норми опадів, та сухим серпнем, у якому було лише 22 мм опадів. Загальна кількість опадів за літо склала 95% кліматичної норми.

Загалом температура перших восьми місяців перевищила кліматичну норму на 2,2°С, що виводить нинішній рік на третю позицію серед найтепліших за 137 років.

Щодо опадів, то їх за 8 місяців на проспекті Науки випало 425 мм, або 91% кліматичної норми для цього періоду.

Як повідомлялося, цьогорічний серпень зайняв п’яту сходинку серед найтепліших у Києві з 1881 року.