Наче кістка рибини: мережа висміяла ялинку в Мін’юсті (фото)

Високе дерево з невеликою кількістю гілок нарядили у новорічні прикраси та гірлянди

Новорічна ялинка, яку встановили у будівлі Міністерства юстиції, викликала шквал емоцій і насмішок у користувачів мережі. Фото «лисого» дерева опублікував киянин Сергій Старенький на сторінці у Facebook.

«Конкурс «А де це така красіва йолка нарядна?». Підказка – який міністр, така і йолка», – підписав зображення Старенький.

Високе дерево з невеликою кількістю гілок має доволі печальний вигляд у новорічних прикрасах та гірляндах.

Користувачі мережі розсипалися у єхидних «компліментах» ялинці: «Тогорішня?», «Мені подобається, тільки притрушена трохи як і керманичі», «Йолка - шик! Цікаво, про що думав той креативний співробітник, котрому було пбоставлено здавання «купити і прикрасити», «Сподіваюсь, що це жарт», «Символ рівня життя простого пересічного в Україні в 2022 році», «О, кістка рибини?», «Колонії попродавали, а на йолку не зібрали!», «Ще зверху гнізда не хватає», «Яка країна зараз, така і ялинка».

Нагадаємо, раніше мережа висміяла новий конфуз «слуги» Тищенка. Крім того, у мережі висміяли «слугу» Тищенка, який інспектував вагони.

Також мережа обурилася концертом у Раді.

До слова, «Укрзалізниця» після скандалу показала, як ставлять ялинку на вокзалі Києва.

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