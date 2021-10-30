  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Експерт пояснив, хто відповідає за безпеку водіїв орендованих самокатів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У правилах користування електросамокатом прописано, що необхідно одягати шолом. Але на практиці ніхто цього не робить - Експерт пояснив, хто відповідає за безпеку водіїв орендованих самокатів

    У правилах користування електросамокатом прописано, що необхідно одягати шолом. Але на практиці ніхто цього не робить

    фото: УНІАН

    Лепявко: «Орендодавці самокатів знімають з себе відповідальність»

    Орендодавці самокатів попереджають про правила безпеки пересуванням електроприладом і таким чином знімають з себе відповідальність, але при цьому не забезпечують належних умов. Про це у розмові з «Главкомом» заявив координатор адвокації та безпеки руху U-Сycle – Асоціації велосипедистів Києва, автор дослідження «Біла книга мікромобільності» Богдан Лепявко.

    «Коли людина встановлює додаток будь-якої компанії, вам запропонують, принаймні, прогортати якийсь короткий гайд, що включає і питання безпеки. Наприклад, там написано: носіть шолом. Але ж шолом в оренду вони не дають! Тобто виходить, людина має купити шолом і постійно його з собою носити? Але ж сенс самокату в тому, що це спонтанний вид транспорту: я поспішаю кудись, біжу, бачу, що попереду затор чи, скажімо, довго немає тролейбуса, я схопив самокат і поїхав. Саме такі сценарії використання є дуже поширеними. Виходить, що я маю з собою постійно носити цей шолом? По суті, орендодавці самокатів таким чином знімають з себе відповідальність», – заявив Лепявко.

    До слова, засновник компанії Bolt заявив, що кияни сприйняли електросамокати швидше і краще, ніж багато міст Європи.

    Нагадаємо, що в Україні розробили правила для самокатів. Законопроєктом пропонується прирівняти водіїв новітнього електричного транспорту до учасників дорожнього руху.

    Також, компанія Bolt вирішила запустити в Україні нову соціальну ініціативу в межах Світового тижня мікромобільності. Її мета – пояснити користувачам електросамокатів правила пересування на цьому транспортному засобі. У перспективі це допоможе запобігти виникненню інцидентів на вулицях і дорогах великих міст України, які останнім часом трапляються чи не щодня.

    Читайте також інтерв'ю: Координатор U-Сycle: Самокатам точно не місце на тротуарах
    Теги: громадський транспорт кияни електротранспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Експерт пояснив, хто відповідає за безпеку водіїв орендованих самокатів