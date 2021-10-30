Експерт пояснив, хто відповідає за безпеку водіїв орендованих самокатів

У правилах користування електросамокатом прописано, що необхідно одягати шолом. Але на практиці ніхто цього не робить

Лепявко: «Орендодавці самокатів знімають з себе відповідальність»

Орендодавці самокатів попереджають про правила безпеки пересуванням електроприладом і таким чином знімають з себе відповідальність, але при цьому не забезпечують належних умов. Про це у розмові з «Главкомом» заявив координатор адвокації та безпеки руху U-Сycle – Асоціації велосипедистів Києва, автор дослідження «Біла книга мікромобільності» Богдан Лепявко.

«Коли людина встановлює додаток будь-якої компанії, вам запропонують, принаймні, прогортати якийсь короткий гайд, що включає і питання безпеки. Наприклад, там написано: носіть шолом. Але ж шолом в оренду вони не дають! Тобто виходить, людина має купити шолом і постійно його з собою носити? Але ж сенс самокату в тому, що це спонтанний вид транспорту: я поспішаю кудись, біжу, бачу, що попереду затор чи, скажімо, довго немає тролейбуса, я схопив самокат і поїхав. Саме такі сценарії використання є дуже поширеними. Виходить, що я маю з собою постійно носити цей шолом? По суті, орендодавці самокатів таким чином знімають з себе відповідальність», – заявив Лепявко.

До слова, засновник компанії Bolt заявив, що кияни сприйняли електросамокати швидше і краще, ніж багато міст Європи.

Нагадаємо, що в Україні розробили правила для самокатів. Законопроєктом пропонується прирівняти водіїв новітнього електричного транспорту до учасників дорожнього руху.

Також, компанія Bolt вирішила запустити в Україні нову соціальну ініціативу в межах Світового тижня мікромобільності. Її мета – пояснити користувачам електросамокатів правила пересування на цьому транспортному засобі. У перспективі це допоможе запобігти виникненню інцидентів на вулицях і дорогах великих міст України, які останнім часом трапляються чи не щодня.

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