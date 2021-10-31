Експерт U-Cycle розвіяв міф про екологічність електросамокатів

Лепявко: «Вік служби самоката – два місяці. Він за цей час окупається та приносить прибуток»

Питання екологічності електросамокатів доволі спірне, адже вони споживають електроенергію, швидко зношуються і потребують утилізації, а батареї з пристроїв, які вийшли з ладу, в Україні ще не придумали, куди дівати. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив координатор адвокації та безпеки руху U-Сycle – Асоціації велосипедистів Києва, автор дослідження «Біла книга мікромобільності» Богдан Лепявко.

«Ці пристрої, по-перше, треба постійно заряджати – отже, потрібна електрика. Кількість викидів з вугільної ТЕС – не на користь екологічності. По-друге, весь цикл доставки самокатів дуже важливий: їх привозять автівкою у певне місце, потім ці розкидані по місту самокати потрібно позбирати… Всі сказали, що дбають про довкілля, але ніхто так і не відповів, чи вони планують якось переробляти батареї з їхніх пристроїв, які вийшли з ладу. Тому це справді, для України додатково гостра проблема. Якщо вони справді всі на сміттєзвалищах разом з батареями опиняються, то питання їх екологічності виростає у рази», – наголосив Лепявко.

Експерти також зазначив, що вік електросамоката дуже короткий і потім його потрібно десь утилізовувати.

«З власних джерел я маю непідтверджену інформацію, що вік служби самоката – два місяці. Він за цей час окупається та приносить прибуток. Підтвердити цю цифру не можу, у жодних дослідженнях її не бачив. І судячи з того, який вигляд ці самокати зараз мають, а їх завезли нові в Київ у квітні-травні, то ця цифра видається правдивою. Нехай навіть не два місяці, а три-чотири, але погляньте: ці самокати реально зараз дуже вбиті. Врахуйте: ресурси для виробництва добувають десь там в Азії, в Африці. Їх везуть у Китай, де, власне, виробляють, а вже потім відправляють в Україну. І цей весь цикл триває точно пів року чи рік, і потім цей самокат служить два-три місяці та потрапляє на смітник. Виходить, що екологічний слід на кожному етапі зростає. До автомобіля він все одно не доростає, але він точно не нульовий», – зазначив Лепявко.

Лепявко також наводить у приклад звіт Єврокомісії, яка роз’яснює, у яких випадках електросамокат вважається екологічно безпечним. «У звіті Єврокомісії містяться рекомендації, що самокати є екологічними, якщо, по-перше, вони служать щонайменше кілька років. По-друге, якщо вони заміняють автомобіль. Поясню: дослідження показують, що в більшості випадків засоби мікромобільності, на жаль, в Європі, заміняють велосипед або пішу ходу. Люди мають користуватися ними замість автомобілів, а не замість більш екологічних видів пересування. Інакше користь від них для екології навіть від’ємна», – уточнює він.

Нагадаємо, що в Україні розробили правила для самокатів. Законопроєктом пропонується прирівняти водіїв новітнього електричного транспорту до учасників дорожнього руху.

Також, компанія Bolt вирішила запустити в Україні нову соціальну ініціативу в межах Світового тижня мікромобільності. Її мета ― пояснити користувачам електросамокатів правила пересування на цьому транспортному засобі. У перспективі це допоможе запобігти виникненню інцидентів на вулицях і дорогах великих міст України, які останнім часом трапляються чи не щодня.