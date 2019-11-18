На мосту Метро через Русанівську протоку зіткнулися три автомобілі (відео)
В результаті ДТП отримали травми дві людини
Сьогодні, 18 листопада, близько 11-ї години на мосту Метро через Русанівську протоку сталася ДТП з потерпілими за участі трьох автомобілів.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
За попередньою інформацією, автомобіль Skoda після зіткнення з Renault відкинуло на зустрічну смугу руху, в результаті чого відбулось зіткнення з Nissan. В результаті автопригоди травмувались водій та пасажир автомобіля Skoda.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх деталей автопригоди.
Травмованих учасників ДТП медики госпіталізували до лікарні.
Як повідомлялося, 17 листопада поблизу с. Переяславське Переяслав-Хмельницького району Київської області у ДТП потрапили чотири автомобілі.