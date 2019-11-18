На мосту Метро через Русанівську протоку зіткнулися три автомобілі (відео)



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ДТП на Броварському проспекті 18 листопада Фото: скріншот відео

В результаті ДТП отримали травми дві людини

Сьогодні, 18 листопада, близько 11-ї години на мосту Метро через Русанівську протоку сталася ДТП з потерпілими за участі трьох автомобілів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

За попередньою інформацією, автомобіль Skoda після зіткнення з Renault відкинуло на зустрічну смугу руху, в результаті чого відбулось зіткнення з Nissan. В результаті автопригоди травмувались водій та пасажир автомобіля Skoda.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх деталей автопригоди.

Травмованих учасників ДТП медики госпіталізували до лікарні.

Як повідомлялося, 17 листопада поблизу с. Переяславське Переяслав-Хмельницького району Київської області у ДТП потрапили чотири автомобілі.