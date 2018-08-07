Київводоканал розповів про масштаби забруднення столиці асенізаторами



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Деякі асенізатори зливають рідкі побутові відходи фактично у Дніпро

Дві третини рідких побутових відходів, які утворюються у будинках приватного сектора Києва, необладнаних централізованою каналізацією, зливаються з порушеннями. Це випливає з заяви прес-служби Київводоканалу.

За даними підприємства, у Києві неохоплено централізованою каналізацією 56 тис. чоловік, що становить 2% від усієї кількості населення в столиці.

Київводоканал пояснив, що норматив водоспоживання неканалізованих районів становить 25 л/добу на одного мешканця. Виходячи з цього рідких побутових відходів повинно надходити на зливні пункти – 1400 м3/добу. Фактичне надходження на існуючі зливні пункти Києва в середньому становить - 435 м3/добу. Тому велика кількість стоків в Києві зливається з порушеннями, роблять висновок на підприємстві.

«Недобросовісні асенізатори, які не мають договору з Київводоканалом, зливають стоки в непередбачених для цього місцях, чим завдають велику шкоду навколишньому середовищу. Є випадки зливу фекалій у найближчих лісах, посадках, на полях та пустирях, а також в дощову каналізацію, яка не передбачає очистку стоків», - підкреслює компанія.

Крім того, непоодинокими є випадки залпового скиду до системи централізованого водовідведення в безпосередній близькості до Бортницької станції аерації (БСА). Залповий скид - це скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в місцевих правилах приймання. Такі скиди виводять з ладу каналізаційні колектори і потребують збільшення витрат на очищення, пояснив Київводоканал.

Більше того, деякі асенізатори примудряються зливати стоки у магістральний канал БСА, по якому вже очищена вода подається зі станції до Дніпра, додатково зазначили на підприємстві.

У зв’язку із цим Київводоканал закликав киян користуватися послугами виключно тих асенізаторів, які мають договір з компанією. Київводоканал наголосив, що лише злив стоків на спеціальних станціях дозволяє максимально мінімізувати шкоду, яка завдається навколишньому середовищу.

На балансі Київводоканалу зараз є три зливні станції для асенізаторів в різних частинах міста, які побудовані згідно з усіма діючими нормативами та оснащені сучасним обладнанням. Зараз йде підготовка до будівництва ще однієї.