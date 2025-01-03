Завершилася рятувальна операція в одному з районів Києва, постраждалому від атаки дронів 1 січня

РФ убила двох мешканців Печерського району та поранила ще чотирьох

У Києві рятувальники завершили розбір завалів житлового будинку у Печерському районі, де 1 січня впали уламки збитих ворожих дронів. Про це повідомила ДСНС.

Через ворожий удар тут загинули дві людини, ще четверо постраждали. Надзвичайники врятували чотирьох людей.

Протягом трьох діб на місці працювали рятувальники ДСНС, комунальні служби, волонтери. У ході робіт зняли та розібрали п'ять бетонних монолітних плит, вивезли понад 850 тонн будівельного сміття.

До ліквідації наслідків залучались 382 рятувальники та 117 одиниць техніки ДСНС.

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Рятувальники завершили розбір завалів житлового будинку у Печерському районі фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, ворог запускав ударні БпЛА типу «Шахед».

Так, внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі.

Також стало відомо, що внаслідок атаки у Печерському районі загинуло двоє людей – науковець Ігор Зима зі своєю дружиною Олесею Сокур.