Невідомі пограбували квартиру французького дипломата в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисники проникли до помешкання через вікно

З квартири крадії забрали наручні годинники, ноутбук та гроші

У Києві невідомі обікрали помешкання французького дипломата. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Співробітник посольства Франції в Україні звернувся до столичної поліції із заявою про те, що невідомі проникли до квартири, яку він винаймає, поки його не було вдома.

Зловмисники проникли до помешкання через вікно. З квартири крадії забрали наручні годинники, ноутбук та гроші.

Розпочато досудове розслідування за ст.185 КК України (крадіжка). Загальна сума збитків та обставини скоєння злочину встановлюються.

Нагадаємо, у березні цього року у центрі Києві було скоєно напад на французьку представницю Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ. Так, на вулиці Дарвіна за француженкою ув'язався невідомий, схожий на волоцюгу, який почав просити гроші. Потім він кілька разів ударив її, і ймовірно хотів пограбувати. Потерпіла почала голосно кликати на допомогу і злякала злочинця, який втік.