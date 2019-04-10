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    Невідомі пограбували квартиру французького дипломата в Києві

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    Зловмисники проникли до помешкання через вікно - Невідомі пограбували квартиру французького дипломата в Києві
    Зловмисники проникли до помешкання через вікно

    З квартири крадії забрали наручні годинники, ноутбук та гроші

    У Києві невідомі обікрали помешкання французького дипломата. Про це УНН повідомили правоохоронці.

    Співробітник посольства Франції в Україні звернувся до столичної поліції із заявою про те, що невідомі проникли до квартири, яку він винаймає, поки його не було вдома.

    Зловмисники проникли до помешкання через вікно. З квартири крадії забрали наручні годинники, ноутбук та гроші.

    Розпочато досудове розслідування за ст.185 КК України (крадіжка). Загальна сума збитків та обставини скоєння злочину встановлюються.

    Нагадаємо, у березні цього року у центрі Києві було скоєно напад на французьку представницю Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ. Так, на вулиці Дарвіна за француженкою ув'язався невідомий, схожий на волоцюгу, який почав просити гроші. Потім він кілька разів ударив її, і ймовірно хотів пограбувати. Потерпіла почала голосно кликати на допомогу і злякала злочинця, який втік.

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