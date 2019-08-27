У Києві невідомі у чорній формі підпалили мікроавтобус з людьми (фото)



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Мікроавтобус згорів повністю Фото: Нацполіція

Нападники закинули в салон запалювальну суміш

Правоохоронці розшукують осіб, котрі підпалили автомобіль на вулиці Електриків у Києві.

Подія трапилася в ніч на вівторок, 27 серпня.

«На вулиці Електриків у лісопосадці стояв мікроавтобус, в якому перебувало четверо осіб. Несподівано до авто підбігли невідомі у масках і чорній формі без розпізнавальних знаків та задули у вікно сльозогінним газом. За словами потерпілих, нападників було восьмеро. Чоловіки вибігли з автомобіля, а зловмисники в цей момент закинули в салон запалювальну суміш. Коли мікроавтобус почав горіти, нападники втекли. Потерпілі одразу ж викликали рятувальників та поліцію», - повідомила пресслужба поліції Києва.

«Правоохоронці оглянули місце події, опитали постраждалих та вилучили речові докази, які направили на експертизу. Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства. За скоєне зловмисникам загрожує до семи років ув’язнення», - розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Наразі зусилля поліцейських спрямовані на встановлення та розшук осіб, причетних до цього злочину.

Раніше повідомлялося, що близько 3-ї години ночі на узбіччі дороги на вул. Електриків, 7, що в Оболонському районі столиці, в автомобілі Ford Transit виникла пожежа. Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.