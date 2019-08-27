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    На Рибальському острові вщент згорів мікроавтобус (фото)

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    <p>Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю</p> - На Рибальському острові вщент згорів мікроавтобус (фото)

    Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю

    Фото: Інформатор

    Пожежа виникла в автомобілі Ford Transit, що стояв на узбіччі дороги

    У ніч на вівторок, 27 серпня, на узбіччі дороги на вул. Електриків, 7, що в Оболонському районі столиці, в автомобілі Ford Transit виникла пожежа. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:01.

    До місця виклику було направлено рятувальників 14- Державної пожежно-рятувальної частини.

    О 03:14 пожежу було локалізовано, а о 03:20 – ліквідовано, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

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    На Рибальському острові вщент згорів мікроавтобус (фото)
    На Рибальському острові вщент згорів мікроавтобус (фото)
    На Рибальському острові вщент згорів мікроавтобус (фото)
    Фото: Інформатор

    На щастя, ніхто не постраждав.

    Причини виникнення пожежі з’ясовуються.

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