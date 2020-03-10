Невідомі «замінували» торгово-розважальний центр у Києві (фото)
На місці працюють рятувальні служби
Фото: Київ оперативний
Із торговельного центру евакуювали працівників і відвідувачів
Сьогодні, 10 березня, до екстрених служб надійшло повідомлення про замінування торгово-розважального центру на вул. Перова, 36 у Києві.
Про це інформує «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.
Йдеться про ТРЦ «Квадрат».
На місце оперативно прибули рятувальники, медики та поліцейські.
Ведеться перевірка будівлі ТРЦ на наявність вибухонебезпечних предметів.
На час перевірки евакуйовано всіх працівників і відвідувачів торговельного центру.
Як повідомлялося, минулого тижня, з 2-го по 8 березня, столичні рятувальники здійснили 7 виїздів для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів Києва.