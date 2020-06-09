На трасі під Києвом сталася смертельна ДТП (фото)



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Зіткнулися мотоцикл і автомобіль Lada Фото: Київ оперативний

В результаті аварії загинув мотоцикліст

Сьогодні, 9 червня, на трасі Київ - Чернігів, у районі села Залісся, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилася за участю мотоцикліста та автомобіля Lada. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За попередніми даними, водій автівки намагався повернути на АЗС і не надав перевагу у русі двоколісному.

Від удару мотоцикліст загинув на місці.

Інформація про обставини ДТП уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 8 червня на трасі Київ - Чернігів водій легковика виїхав за межі проїзної частини на ділянку, де проводяться ремонтні роботи, та допустив наїзд на насип асфальту.