На трасі під Києвом сталася смертельна ДТП (фото)
В результаті аварії загинув мотоцикліст
Сьогодні, 9 червня, на трасі Київ - Чернігів, у районі села Залісся, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
Аварія трапилася за участю мотоцикліста та автомобіля Lada. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
За попередніми даними, водій автівки намагався повернути на АЗС і не надав перевагу у русі двоколісному.
Від удару мотоцикліст загинув на місці.
Інформація про обставини ДТП уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 8 червня на трасі Київ - Чернігів водій легковика виїхав за межі проїзної частини на ділянку, де проводяться ремонтні роботи, та допустив наїзд на насип асфальту.
В результаті автопригоди одна пасажирка загинула на місці події. Також ще троє пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості, один з них перебуває в реанімації.
Під час медичного освідування встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. 33-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомляє пресслужба поліції в Київській області.