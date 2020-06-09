  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На трасі під Києвом сталася смертельна ДТП (фото)

    • Розсилка
    Зіткнулися мотоцикл і автомобіль Lada - На трасі під Києвом сталася смертельна ДТП (фото)
    Зіткнулися мотоцикл і автомобіль Lada
    Фото: Київ оперативний

    В результаті аварії загинув мотоцикліст

    Сьогодні, 9 червня, на трасі Київ - Чернігів, у районі села Залісся, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

    Аварія трапилася за участю мотоцикліста та автомобіля Lada. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередніми даними, водій автівки намагався повернути на АЗС і не надав перевагу у русі двоколісному.

    Від удару мотоцикліст загинув на місці.

    Інформація про обставини ДТП уточнюється.

    Нагадаємо, у ніч на 8 червня на трасі Київ - Чернігів водій легковика виїхав за межі проїзної частини на ділянку, де проводяться ремонтні роботи, та допустив наїзд на насип асфальту.

    В результаті автопригоди одна пасажирка загинула на місці події. Також ще троє пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості, один з них перебуває в реанімації.

    Під час медичного освідування встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. 33-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомляє пресслужба поліції в Київській області.

    ДТП смерть водій Київщина автомобіль мотоцикл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ