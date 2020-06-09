На Київщині п’яний, як чіп, водій влаштував ДТП: є травмовані (фото)
Рівень алкогольного сп'яніння водія перевищував норми у 14 разів
У понеділок, 8 червня, сталася дорожньо-транспортна пригоди в районі садового центру у Білій Церкві на Київщині.
Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
За попередніми даними, 38-річний водій Citroen Jumpy не впорався з керуванням при здійсненні обгону, з’їхав на узбіччя та перекинувся.
Внаслідок автопригоди пасажир отримав травми та був шпиталізований до лікарні.
Під час спілкування з порушником інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Drager підтвердив припущення охоронців порядку та склав 2,86 проміле алкоголю, що більше ніж у 14 разів перевищує допустиму норму.
Надалі цією справою займатимуться слідчі, які встановлять всі деталі події.