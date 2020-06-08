Під Києвом через крадіжку омивача для скла на АЗС загинула людина



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На місці події працювала патрульна поліція Фото Вартові.Еспресо

Водій не впорався з керування і внаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля

Близько другої години ночі, у столиці на автодорозі Київ-Чернігів біля заводу Coca-Cola сталася ДТП за участю легковика.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Водій автомобіля поцупив на АЗС омивач для скла і почав тікати.

На дорозі не впорався з керування. Внаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля.

На місці події працювала патрульна поліція.

Нагадаємо, на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, викликана тим, що лопнуло під час руху колесо. В результаті загинув водій, двоє пасажирів госпіталізовані, постраждала маленька дитина.

На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Вересневе ввечері 7 червня сталася ДТП за участі вантажівки та трьох легкових автомобілів, четверо людей загинули.

До слова, журналістка телеканалу Порошенка потрапила в серйозну ДТП.

Як повідомлялося, у столиці п’яний водій Porsche влаштував ДТП.

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