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    Під Києвом через крадіжку омивача для скла на АЗС загинула людина

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    <p>На місці події працювала патрульна поліція</p> - Під Києвом через крадіжку омивача для скла на АЗС загинула людина

    На місці події працювала патрульна поліція

    Фото Вартові.Еспресо

    Водій не впорався з керування і внаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля

    Близько другої години ночі, у столиці на автодорозі Київ-Чернігів біля заводу Coca-Cola сталася ДТП за участю легковика.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    Водій автомобіля поцупив на АЗС омивач для скла і почав тікати. 

    На дорозі не впорався з керування. Внаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля.

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    Під Києвом через крадіжку омивача для скла на АЗС загинула людина
    Під Києвом через крадіжку омивача для скла на АЗС загинула людина
    Під Києвом через крадіжку омивача для скла на АЗС загинула людина
    Фото Вартові.Еспресо

    На місці події працювала патрульна поліція.

    Нагадаємо, на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, викликана тим, що лопнуло під час руху колесо. В результаті загинув водій, двоє пасажирів госпіталізовані, постраждала маленька дитина.

    На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Вересневе ввечері 7 червня сталася ДТП за участі вантажівки та трьох легкових автомобілів, четверо людей загинули.

    До слова, журналістка телеканалу Порошенка потрапила в серйозну ДТП.

    Як повідомлялося, у столиці п’яний водій Porsche влаштував ДТП.

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