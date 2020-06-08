Під Києвом через крадіжку омивача для скла на АЗС загинула людина
На місці події працювала патрульна поліція
Водій не впорався з керування і внаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля
Близько другої години ночі, у столиці на автодорозі Київ-Чернігів біля заводу Coca-Cola сталася ДТП за участю легковика.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Водій автомобіля поцупив на АЗС омивач для скла і почав тікати.
На дорозі не впорався з керування. Внаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля.
На місці події працювала патрульна поліція.
Нагадаємо, на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, викликана тим, що лопнуло під час руху колесо. В результаті загинув водій, двоє пасажирів госпіталізовані, постраждала маленька дитина.
На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Вересневе ввечері 7 червня сталася ДТП за участі вантажівки та трьох легкових автомобілів, четверо людей загинули.
До слова, журналістка телеканалу Порошенка потрапила в серйозну ДТП.
Як повідомлялося, у столиці п’яний водій Porsche влаштував ДТП.