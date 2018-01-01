Незважаючи на мороз в столиці проведуть продуктові ярмарки

На цьому тижні в столиці пройдуть сезонні ярмарки

Враховуючи звернення киян, в столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком». 27 лютого (вівторок) 2018 року у: Голосіївському районі – просп. Науки, 88,