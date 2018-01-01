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    Незважаючи на мороз в столиці проведуть продуктові ярмарки

    На цьому тижні в столиці пройдуть сезонні ярмарки
    Враховуючи звернення киян, в столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком». 27 лютого (вівторок) 2018 року у: Голосіївському районі – просп. Науки, 88,
    • Сьогодні, 07:24
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    На цьому тижні в столиці пройдуть сезонні ярмарки

    Враховуючи звернення киян, в столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів.

    Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком».

    27 лютого (вівторок) 2018 року у:

    • Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
    • Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі – перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Багговутівська, 1.

    28 лютого (середа) 2018 року в:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • Печерський район – вул. Велика Васильківська (в межах Тверської та Ковпака);
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та бульв. Р. Роллана);
    • Шевченківському районі – перетин вулиць О. Теліги та вул. Мельникова;

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    1 березня (четвер) 2018 року в:

    • Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
    • Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – бульв. Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
    • Печерському районі – вул. Московська, 2;
    • Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі - вул. Багговутівська, 1;

    2 березня (п’ятниця) 2018 року в:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Маршала Жукова);
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
    • Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
    • Подільському районі – пров. Полковий (в межах вулиць Білецької та Полкової);
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
    • Солом’янському районі – вул. П. Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської); вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
    • Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20;

    3 березня (субота) 2018 року в:

    • Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

    4 березня (неділя) 2018 року в:

    • Дарницькому районі – перетин вулиць П Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).
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