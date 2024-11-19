Росія знищила чотири села на Курщині – речник комендатури ЗСУ

Ворог змінив тактику та почав атакувати вночі, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ

Російські військові знищили щонайменше чотири села на Курщині в РФ. Про це заявив речник комендатури ЗСУ в Суджі Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

Дмитрашківський зазначив, що ворог постійно атакує українські підрозділи на Курщині, але окрім цього, росіяни постійно завдають ударів по цивільному населенню.

«На сьогодні повність знищено вже щонайменше чотири села. Це Свердликово, звідти евакуйовані люди, хоча там залишилося близько дев'яти осіб. Лебедівку знищено фактично повністю. Там залишилося проживати близько чотирьох людей. Населений пункт Дар'їно, Леонідово, Мала Локня», – розповів Дмитрашківський.

За його словами, ворог постійно завдає авіаційних ударів по самому місту Суджа й щодня ці удари все ближче підходять до місць де живуть люди, які переселяються зі знищених населених пунктів.

«В цілому ворог постійно атакує, постійно маневрує. Дещо змінилася його тактика, він на сьогодні починає працювати не рано вранці, як завжди це було, а працює починаючи з ночі. Колони висуваються вночі й намагаються вклинитися в оборону ЗСУ, а потім розширюють ці плацдарми», – розповів Дмитрашківський.

Нагадаємо, Росія активізувала зусилля щодо утримання контролю над окупованою частиною Курщини напередодні можливих переговорів із майбутньою адміністрацією Трампа. Про це пише The Washington Post.

Раніше, секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу заявив, що переговори з Україною неможливі доти, доки ЗСУ залишаються на російській території.