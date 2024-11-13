Росіяни запустили ударні безпілотники з півночі

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про запуск ударних безпілотників

Російські війська здійснили запуск ударних безпілотників з північного напрямку. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Ворожі ударні БпЛА з Курської області на Сумщині, рухаються у напрямку Полтавщини та Чернігівщини, курс південний та західний» , – ідеться в дописі.

У східних областях оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, зранку, 13 листопада, російські загарбники завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Уперше за останні 73 дні. Про це повідомив Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія. Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. У цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками», – йдеться у повідомленні

Повітряний удар збройних сил Росії по Києву тривав понад 2 години. В результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога.

Унаслідок масованої атаки РФ сьогодні зранку, 13 листопада, на Київщині постраждала одна людина, є руйнування.

Станом на 08:00 13 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.