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У Києві внаслідок атаки РФ постраждав Інститут журналістики КНУ ім. Шевченка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Києві внаслідок атаки РФ постраждав Інститут журналістики КНУ ім. Шевченка
Наскільки серйозних пошкоджень зазнав Інститут журналістики, наразі невідомо
фото: КМВА

У Інституті повідомили, що з 4 листопада по 9 листопада заняття будуть проводитися дистанційно

Унаслідок нічної атаки РФ по столиці пошкоджень зазнав корпус Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомила випускниця вишу Олена Захарченко. 

«Хто вчився в Інституті журналістики Університету Шевченка – корпус пошкоджений після шахедів. Приходьте допомагати. Ми зараз прибираємо і носимо побите скло. І можете поширити пост, аби інші побачили», – написала Захарченко. Вона також опублікувала світлину, на якій видно вибите скло у одному з вікон інституту.

У Києві внаслідок атаки РФ постраждав Інститут журналістики КНУ ім. Шевченка фото 1
фото: Facebook / Olena Zaharchenko

Кореспонденти «Української правди» також повідомили, що біля будівель лежать скло, шибки та електричний стовп. На місці працюють комунальники та поліція, а також студенти допомагають прибирати територію.

У Києві внаслідок атаки РФ постраждав Інститут журналістики КНУ ім. Шевченка фото 2
фото: Українська правда

Тим часом наступний тиждень навчання проходитиме у дистанційному режимі.

У Києві внаслідок атаки РФ постраждав Інститут журналістики КНУ ім. Шевченка фото 3
фото: Українська правда

«До уваги учасників освітнього процесу! З 4 листопада по 9 листопада заняття будуть проводитися дистанційно», – зазначено у повідомленні на сайті інституту.

Наскільки серйозних пошкоджень зазнав Інститут журналістики, наразі невідомо.

Нагадаємо, Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці. Про це у Telegram повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.

«Сьогодні збройні сили ворога в черговий раз атакували столицю України. Зброя терору та ж сама - дрони. Вони були запущені переважно з північного-східного напрямку. На Київ БпЛА заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах. Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин», – йдеться у повідомленні.

Минулої ночі у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа. 

Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

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Теги: університет Київ студенти навчання поліція

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