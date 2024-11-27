Коли буде відкрито Подільський міст? Рада оборони Києва назвала дату

На початку грудня буде дозволено рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування

Подільський міст буде відкрито для руху легкових авто на початку грудня. Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони Києва. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За словами мера Києва Віталія Кличка, 1 грудня буде дозволено рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування. Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Натомість для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим.

Варто зазначати, що раніше цим мостом могли користуватися лише транспортні засоби спеціалізованого та спеціального призначення, міський пасажирський транспорт загального користування.

Як повідомлялося, рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто може бути відкритим за кілька тижнів. Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив, що працюють над відкриттям там нових маршрутів автобусів. Поки невідомо, коли саме їх можуть запустити.

До слова, на мосту Метро у Києві проводяться протиаварійні роботи, які є одним з етапів робіт з реставрації об’єкта. Роботи на мосту Метро планується завершити у 2026 році, вони дозволять забезпечити подальшу безпечну експлуатацію мосту без його закриття.