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Стало відомо, чому військові КНДР готові померти на війні РФ проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стало відомо, чому військові КНДР готові померти на війні РФ проти України
Солдати з КНДР можуть проявляти високу мотивацію в бою завдяки специфіці їхнього виховання
фото: www.kcna.kp

The Wall Street Journal пише, що КНДР має найбільший у світі підрозділ спецпризначенців чисельністю близько 200 тис. осіб

Більшість північнокорейських військових, які вирушили до Росії для участі у війні проти України, мають спільну мотивацію. З дитинства їх привчали жертвувати всім заради верховного лідера. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що північнокорейські солдати навряд чи змінять перебіг війни на користь РФ. Однак вони стануть значною підмогою для російського диктатора Володимира Путіна, забезпечуючи додаткову чисельність і створюючи нову загрозу на фронті.

«Розгортання військ розглядатиметься як можливість усього життя принести гроші і славу режиму Кім Чен Ина. Ті, хто гине, отримують визнання; ті, хто виживає, повертаються героями», – йдеться у матеріалі.

The Wall Street Journal пише, що військам КНДР не вистачає сучасного обладнання, а спецпризначенці більшу частину часу зайняті на сільськогосподарських чи будівельних роботах. Проте, це дисципліновані бійці, готові йти на великі ризики навіть із мінімальним спорядженням.

За даними експертів, КНДР має найбільший у світі підрозділ спецпризначенців чисельністю близько 200 тис. осіб. Ці бійці отримують кращі харчі та проходять інтенсивну підготовку з диверсійної діяльності, руйнування інфраструктури та ліквідації противників.

Зазначається, що під час тренувань військові щодня відвідували заняття з ідеологічної підготовки, де їх виховували в дусі готовності померти за верховного лідера.

Колишній генерал-майор армії Південної Кореї Пан Чон Кван припустив, що через мовний бар'єр і недостатнє знання місцевості північнокорейські військові, ймовірно, будуть використовуватися у піхоті.

Нагадаємо, північнокорейські війська вже прибули в зону бойових дій. Зокрема, 23 жовтня 2024 року їхню появу було зафіксовано на Курщині.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

Джерела також повідомляють, що у розпорядженні Пхеньяна близько двох сотень підприємств, які працюють на потреби військово-промислового комплексу. Заводи виробляють усі необхідні види зброї та боєприпасів, за винятком винищувачів. При цьому обсяги виробництва оцінити практично неможливо через підвищену таємність. Крім того, частина військових заводів Північної Кореї знаходиться під землею.

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Теги: війна росія Україна Північна Корея військові солдат смерть

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