На підступах до Києва працює ППО

У столиці – повітряна тривога через загрозу БПЛА

Вранці 19 липня в Києві повторно оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БПЛА, повідомили і про роботу ППО в Київській області. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Вибухи у Києві також підтвердив міський голова Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, в місті працює протиповітряна оборона ЗСУ по ворожих цілях. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпера. Вибухи в Одесі були чутні близько першої години ночі.

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Також у ніч на 19 липня в Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне». У місцевих пабліках повідомляють про щонайменше три вибухи - перший відбувся близько 02:06.

Зокрема у ніч на 19 липня у тимчасово окупованому Криму у Севастополі пролунала серія вибухів у районі Козачої бухти. Вони можуть бути пов'язані з черговою російською ракетною атакою по містах України. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Зазначається, що ці вибухи можуть пояснюватися запуском російськими окупантами ракет по території материкової України цієї ночі.

До слова, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що РФ може «показати свою міць» у відповідь на події, які сталися вчора з Кримським мостом.