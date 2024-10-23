Росія у вересні запустила по Україні рекордну кількість ударних безпілотників

Розвідники припускають, що у жовтні цифра запущених російських безпілотників буде більшою

Як зазначає британська розвідка, Росія розширює свої можливості проведення великомасштабних атак дронами по Україні

У вересні 2024 року Російська Федерація запустила понад 1,3 тис. «Шахедів» по території України. Це стало найбільшою кількістю запущених БпЛА за місяць від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка вважає, що у жовтні цифра запущених російських безпілотників збільшиться. «Виходячи з поточних показників, майже напевно Росія перевищить цю цифру в жовтні 2024 року», – йдеться у повідомленні.

Росія майже напевно розширює свої можливості проведення великомасштабних атак дронами по Україні, доповнюючи іранські поставки збільшенням внутрішнього виробництва.

За даними розвідки, Росія використовує свої БпЛА проти багатьох цілей, зокрема енергетичної інфраструктури, враховуючи їхню здатність завдавати ударів углиб території України, підтримуючи тиск на українську систему протиповітряної оборони.

Як відомо, Сили оборони України вночі 23 жовтня збили 57 російських ударних безпілотників. Ворог завдає удару по Україні 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ. Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, з ночі й до ранку 23 жовтня ворог атакував Черкащину ударними дронами. Минулося без потерпілих, однак є влучання. Зокрема, пошкоджено будівлю автовокзалу та адмінбудівлю приватного підприємства.

До слова, Сполучені Штати Америки готують ще один пакет допомоги Україні. Він буде направлений на виробництво українських дронів.