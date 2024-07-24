Суд щодо справи Червінського вдруге перенесено: причина

Червінський вважає, що судове засідання має бути відкритими

Розгляд справи ексрозвідника Романа Червінського вдруге перенесено на 4 вересня. Перенесли для того, щоб викликати 17 потерпілих. Їх присутності вимагають захисники Червінського. Про це Суспільному розповів адвокат Костянтин Глоба.

Зазначається, що судове засідання проводять у закритому режимі. Водночас Червінський вважає, що засідання має бути відкритими: «Як я можу прогнозувати сьогодні завтрашній день з такими прокурорами і суддями, які закрили засідання, щоб ви не чули, як відмовляються потерпілі від своїх слів».

Прокурор Ярослав Гаврищук вважає, що вимога адвокатів присутності потерпілих – це спроба затягнути справу:

«Ми пройшли підготовче судове засідання, в якому явка потерпілих обов’язкова. На теперішній час, якщо потерпілі належним чином повідомлені про дату і час, і не прибули, це не дає змоги обов’язкового відкладення судового засідання. Тим паче розв'язання таких питань, які поставали сьогодні: оголошення обвинувального акту і визначення порядку дослідження доказів».

Нагадаємо, що вперше розгляд судової справи було перенесено 15 липня. Причиною стало те, що із декількома потерпілими був розірваний договір щодо представництва їх інтересів у суді.

Зауважимо, Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром «Канатове» на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.