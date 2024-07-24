Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд щодо справи Червінського вдруге перенесено: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Суд щодо справи Червінського вдруге перенесено: причина
Роман Червінський вважає, засідання суду мають бути відкритими
фото: suspilne.media

Червінський вважає, що судове засідання має бути відкритими

Розгляд справи ексрозвідника Романа Червінського вдруге перенесено на 4 вересня. Перенесли для того, щоб викликати 17 потерпілих. Їх присутності вимагають захисники Червінського. Про це Суспільному розповів адвокат Костянтин Глоба. 

Зазначається, що судове засідання проводять у закритому режимі. Водночас Червінський вважає, що засідання має бути відкритими: «Як я можу прогнозувати сьогодні завтрашній день з такими прокурорами і суддями, які закрили засідання, щоб ви не чули, як відмовляються потерпілі від своїх слів».

Прокурор Ярослав Гаврищук вважає, що вимога адвокатів присутності потерпілих – це спроба затягнути справу:

«Ми пройшли підготовче судове засідання, в якому явка потерпілих обов’язкова. На теперішній час, якщо потерпілі належним чином повідомлені про дату і час, і не прибули, це не дає змоги обов’язкового відкладення судового засідання. Тим паче розв'язання таких питань, які поставали сьогодні: оголошення обвинувального акту і визначення порядку дослідження доказів».

Нагадаємо, що вперше розгляд судової справи було перенесено 15 липня. Причиною стало те, що із декількома потерпілими був розірваний договір щодо представництва їх інтересів у суді. 

Зауважимо, Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром «Канатове» на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Читайте також: Справа Червінського: матір розвідника звернулася до Зеленського 
Теги: суд обстріл пілот аеродром Роман Червінський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі
Справа Тищенка: cтало відомо, коли суд обиратиме запобіжний захід
25 червня, 12:55
Окупанти пошкодили дев'ятиповерхівку у Дніпрі
Ракетний удар по Дніпру: окупанти знищили дев’ятиповерхівку (фото, відео)
28 червня, 19:39
Унаслідок падіння уламків пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС
Ракетний удар по Київщині: з'явилися нові деталі (фото)
1 липня, 08:41
Літак впав під час тестового польоту після планового ремонту
У Росії впав пасажирський літак: є загиблі
12 липня, 16:17
Нардепка Геращенко назвала справу Червінського «політично вмотивованою»
Справа Червінського: Порошенко разом з фракцією вніс заставу за ексрозвідника
16 липня, 15:22
За словами Фаріон, усі отримані кошти вона скерувала на закупівлю 11 дронів
Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн
15 липня, 17:54
Колишній розвідник вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 9 млн гривень лише вчора, 17 липня
Суд обрав новий запобіжний захід ексрозвіднику Червінському
18 липня, 19:00
У 2021 році троє неповнолітніх хлопців з села Верхні Ворота у підвальному приміщенні зґвалтували 14-річну дівчинку
Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: адвокати заявили про затягування справи
24 липня, 15:32
Бомбардувальники B-52 Stratofortress базуватимуться у Румунії
США розгорнули стратегічні бомбардувальники неподалік кордону України
22 липня, 11:39

Кримінал

На Тернопільщині чиновниця міськради брала хабарі сертифікатами відомого парфумерного магазину
На Тернопільщині чиновниця міськради брала хабарі сертифікатами відомого парфумерного магазину
СБУ затримала на хабарі колишнього топпосадовця Агенції оборонних закупівель
СБУ затримала на хабарі колишнього топпосадовця Агенції оборонних закупівель
Підозрюваний у вбивстві Фаріон дав перший коментар журналістам
Підозрюваний у вбивстві Фаріон дав перший коментар журналістам
Убивство Фаріон: суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Убивство Фаріон: суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Хто взявся захищати підзрюваного у вбивстві Фаріон? Досьє на адвоката
Хто взявся захищати підзрюваного у вбивстві Фаріон? Досьє на адвоката
Чи причетна Росія до вбивства Фаріон? Деталі слідства
Чи причетна Росія до вбивства Фаріон? Деталі слідства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9749
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8584
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8455
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua