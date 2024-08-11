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Нічна атака на Київщину: нові подробиці про руйнування та постраждалих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нічна атака на Київщину: нові подробиці про руйнування та постраждалих
Наслідки російської атаки на Київщину, 11 серпня 2024 р.
фото: Київська обласна прокуратура

Наслідки ворожого обстрілу фіксуються в трьох районах області

Київщина продовжує оговтуватись від нічної атаки РФ. Станом на 14:30 прямих влучань ворога в області не зафіксовано. Унаслідок падіння уламків двоє осіб загинули, ще троє – поранені. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація (КОВА).

Унаслідок падіння ворожих цілей загинули дві людини – батько та чотирирічний син. Ще три людини доставлені до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні:

  • чоловік 1979 року народження – отримав перелом ліктьової кістки, садна тіла;
  • жінка 1973 року народження – отримала садна тіла, забій зап’ястка та кисті;
  • дитина 2011 року народження – отримала струс головного мозку, травму хребта, підшкірну гематому.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Наслідки атаки фіксуються в трьох районах області. Уже відомо про повне знищення двох приватних будинків та пошкодження різного ступеня ще 22-ох. Крім того, пошкоджено дев’ять автомобілів. Також в одному з населених пунктів зафіксовано пошкодження куполу церкви.

Нагадаємо, що унаслідок чергової нічної атаки 11 серпня російських безпілотників на Київщину загинули двоє мирних жителів – батько та його чотирирічна дитина. Уламок ракети влучив у їхній будинок, спричинивши руйнування та пожежу.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть цивільних людей. Він заявив, що світ не має мовчати, коли кожен день в Україні росіяни вбивають мирних людей.

Згодом з'явилася інформація, що в ніч проти 11 серпня БпЛА та балістичні ракети на кшталт «Іскандер-М» або північнокорейської KN-23 намагалися атакувати Київ, але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України.

Читайте також: Поліція показала наслідки атаки РФ на Київщину: пошкоджено будинки та автомобілі (фото)
Теги: Київщина ракетна атака війна

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