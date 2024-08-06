Ракетний удар по Харкову: серед постраждалих – немовля (фото)
Окупанти вдарили по центру Харкова, попередньо, ракетою «Іскандер»
Внаслідок ракетного удару російських військ по Харкову кількість постраждалих зросла до восьми, серед них – восьмимісячна дитина. Про це повідомила пресслужба ГУНП у Харківській області.
«Унаслідок обстрілу постраждали вісім цивільних громадян: шість жінок, чоловік, восьмимісячна дитина», – повідомили у поліції області у соцмережах.
Повідомляється, що росіяни вдарили по центру Харкова, попередньо, ракетою «Іскандер» , 6 серпня близько 9:50. За даними поліції, зазнали руйнувань будівлі, поліклініка, пошкоджені фасади, вікна житлових будинків, щонайменше 25 цивільних автомобілів.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, у Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов заявив, що росіяни вдарили по центральному району міста.
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