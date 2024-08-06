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Ракетний удар по Харкову: серед постраждалих – немовля (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ракетний удар по Харкову: серед постраждалих – немовля (фото)
За даними поліції, зазнали руйнувань будівлі, поліклініка, пошкоджені фасади, вікна житлових будинків
фото: пресслужба поліції

Окупанти вдарили по центру Харкова, попередньо, ракетою «Іскандер»

Внаслідок ракетного удару російських військ по Харкову кількість постраждалих зросла до восьми, серед них – восьмимісячна дитина. Про це повідомила пресслужба  ГУНП у Харківській області.

Ракетний удар по Харкову: серед постраждалих – немовля (фото) фото 1

«Унаслідок обстрілу постраждали вісім цивільних громадян: шість жінок, чоловік, восьмимісячна дитина», – повідомили у поліції області у соцмережах.

Повідомляється, що росіяни вдарили по центру Харкова, попередньо, ракетою «Іскандер» , 6 серпня близько 9:50. За даними поліції, зазнали руйнувань будівлі, поліклініка, пошкоджені фасади, вікна житлових будинків, щонайменше 25 цивільних автомобілів.

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Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, у Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов заявив, що росіяни вдарили по центральному району міста.

Теги: Харків обстріл

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