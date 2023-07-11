На Одещині прогриміли вибухи

В області триває повітряна тривога

У ніч проти 11 липня в Одеській області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне Одеса».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання написало про вибухи в Одеському районі о 2:47. Через декілька хвилин, о 2:52, надійшло повідомлення про повторні вибухи.

Зазначимо, що станом на момент публікації в області триває повітряна тривога. Мешканцям регіону слід перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч на 11 липня у декількох областях України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу атаки дронів для низки південних, центральних і східних областей.

До слова, завершилася 502-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої ночі Росія завдала чергового ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також ворог завдав 22 авіаційні удари та здійснив майже 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.