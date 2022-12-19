Нічна атака столиці: з'явилась заява Київської військової адміністрації
Вночі, 19 грудня, Київ опинився під бстрілами іранських «Шахедів»
Рашисти продовжують тероризувати українську столицю. У Києві триває повітряна тривога.
У зв'язку з вибухами у місті Київська міська військова адміністрація виступила із заявою.
«В Києві триває повітряна тривога. Ворог атакує столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Працює ППО. На даний момент в повітряному просторі Києва збито вже дев'ять ворожих БПЛА.
Перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги!» – йдеться у повідомленні.
Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про збиття ворожих дронів над областю. Цікаво, що повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили вже після успішної роботи ППО.
Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.
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