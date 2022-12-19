Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака столиці: з'явилась заява Київської військової адміністрації

Юрій Лящук
glavcom.ua
Нічна атака столиці: з'явилась заява Київської військової адміністрації
В повітряному просторі Києва збито вже дев'ять ворожих БПЛА
фото ілюстративне

Вночі, 19 грудня, Київ опинився під бстрілами іранських «Шахедів»

Рашисти продовжують тероризувати українську столицю. У Києві триває повітряна тривога.

У зв'язку з вибухами у місті Київська міська військова адміністрація виступила із заявою.

«В Києві триває повітряна тривога. Ворог атакує столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Працює ППО. На даний момент в повітряному просторі Києва збито вже дев'ять ворожих БПЛА.

Перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги!» – йдеться у повідомленні.

Нічна атака столиці: з'явилась заява Київської військової адміністрації фото 1

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про збиття ворожих дронів над областю. Цікаво, що повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили вже після успішної роботи ППО.

Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Читайте також: За яких умов агресія Росії зазнає краху: заява Зеленського (відео)

Теги: війна Київ обстріл Україна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи на спалахи від них 19 грудня 2022 року на південних околицях столиці
Рашисти атакують дронами Київ: вибухи у різних районах столиці (фото)
Сьогодні, 04:47
«Шахеди» у повітряному просторі України
«Дрони-камікадзе» прямують у напрямку Києва: у ряді областей оголошено повітряну тривогу (мапа)
Сьогодні, 01:55
Росія отримала від Ірану нову партію дронів
Росія отримала від Ірану нову партію дронів
17 грудня, 17:31

Новини

Нічна атака столиці: з'явилась заява Київської військової адміністрації
Нічна атака столиці: з'явилась заява Київської військової адміністрації
Світиться від крутіння педалей: у Києві на вокзалі встановлено особливу ялинку (відео)
Світиться від крутіння педалей: у Києві на вокзалі встановлено особливу ялинку (відео)
Половина Київщини залишається без світла: де найскладніша ситуація
Половина Київщини залишається без світла: де найскладніша ситуація
Київ після масованого обстрілу: яка ситуація з теплопостачанням у місті
Київ після масованого обстрілу: яка ситуація з теплопостачанням у місті
Яка ситуація зі світлом у Києві: роз'яснення Yasno
Яка ситуація зі світлом у Києві: роз'яснення Yasno
У Києві 75% жителів вже з теплопостачанням
У Києві 75% жителів вже з теплопостачанням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Папа Франциск зізнався, що вже написав заяву про відставку
12K
Головне за ніч: переможці Нацвідбору Євробачення та ракети від Британії
11K
Терехов привіз до Харкова 87-річного британського архітектора і спровокував скандал
9486
Росіяни запускають по Україні «літальні трубки». Авіаексперт пояснив, що це таке
9477
Випалена земля: Бахмут з висоти пташиного польоту (відео)
8197
Деградація Путіна очима шістьох свідків

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
17 грудня, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту