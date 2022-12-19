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Рашисти атакують дронами Київ: вибухи у різних районах столиці (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти атакують дронами Київ: вибухи у різних районах столиці (фото)
Вибухи на спалахи від них 19 грудня 2022 року на південних околицях столиці
фото: «Главком»

Вночі, 19 грудня, Київ опинився під бстрілами іранських «дронів-камікадзе»

Рашисти продовжують тероризувати українську столицю. Місцеві пабліки повідомляли про активність в українському повітряному просторі іранських «Шахедів».

Вибухи на спалахи від «дронів-камікадзе» помітні на південних околицях столиці.

Ось таке полум'я вижно жителям столиці:

Рашисти атакують дронами Київ: вибухи у різних районах столиці (фото) фото 1

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про збиття ворожих дронів над областю. Цікаво, що повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили вже після успішної роботи ППО.

Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

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Теги: Україна росія війна обстріл Київ

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