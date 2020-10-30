Біля метро «Мінська» Porsche влетів у стовп і паркан (відео)



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Автомобіль отримав серйозні пошкодження внаслідок ДТП Фото: скріншот відео

Попередньо, за кермом автомобіля був п'яний чоловік

У четвер, 29 жовтня, пізно ввечері поблизу станції метро «Мінська» в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, автомобіль Porsche в‘їхав у стовп і паркан.

В аварії ніхто з людей не постраждав.

Свідки ДТП кажуть, що кермом був нетверезий чоловік, але за кілька хвилин після аварії прийшла твереза дівчина і заявила, що за кермом була вона.

Обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялось, 28 жовтня близько 19:00 години водій громадського автобуса здійснив наїзд на людей, які знаходилися на зупинці громадського транспорту. Унаслідок ДТП чоловік 1977 р.н. загинув на місці події, двоє жінок 1965 та 1979 р.н. були госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Водія автобуса затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України. За попередніми даними, він був тверезий.