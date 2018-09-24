Нічний підпал автівки: поліція повідомила нові подробиці



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Фото: Інформатор Автомобіль Ford Focus горі на Регенераторній

Зловмисник підпалив автомобіль на «замовлення» знайомого

Столичні поліцейські затримали киянина, який підклав під машину феєрверк та запалив його.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, під час патрулювання території Дніпровського району правоохоронці побачили, що на вулиці Регенераторній палає автомобіль, а невідомий намагається поспіхом сісти до таксі та поїхати. Для перевірки поліцейські зупинили його, а на місце викликали спеціалістів пожежної служби та повідомили про подію у територіальне управління поліції.

Начальник Дніпровського УП ГУНП у Києві Олександр Кузьмін розповів, що правопорушник погодився підпалити автомобіль місцевого мешканця на прохання знайомого, який хотів помститися своєму кривднику. Чоловік направився на стоянку виконувати «замовлення», однак переплутав автівку.

«Зловмисник підклав під автомобіль піротехніку та підпалив її, а після викликав таксі і намагався поїхати. Проте його вчасно помітили патрульні, які завадили втекти та затримали на місці. Чоловік зізнався, що підпалив машину на прохання товариша. Під час поверхневого огляду ми виявили предмет, схожий на гранту РГД-5, та запал до неї: небезпечні предмети вилучили та направили на експертизу», - повідомив начальник управління поліції.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – місцевий житель, 1987 року народження, раніше судимий за зберігання наркотиків та крадіжку.

«Розпочато два кримінальних провадження, а саме за частиною другою статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та частиною першою статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі», - додав Кузьмін.

Раніше повідомлялося, що чоловік підпалив автомобіль через нерозділене кохання. Проте, переплутав автівки.