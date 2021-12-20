Ніконов розказав про проєкт майбутнього екопарку в Горбачисі та його переваги

«Горбачиха зараз – це територія, де ніхто ніколи не відпочиває, підійти до води неможливо», – Ніконов

Екопарк у столичному урочищі Горбачиха збереже унікальність природи та при цьому зробить місцевість придатною для відпочинку. Про це у прямому ефірі телеканалу LIVE розповів засновник KAN Development Ігор Ніконов.

«Горбачиха зараз – це територія, де ніхто ніколи не відпочиває, підійти до води неможливо. Там дикі непрохідні чагарники. І тому у нас виникла ідея зробити екопарк. Тобто, з одного боку в первозданному вигляді збережеться дика природа, а з іншого – будуть обладнані доріжки, туалети, освітлення, урни, системи безпеки та інше. По суті, це буде англійський парк, де кияни зможуть відпочивати на лоні природи», – заявив бізнесмен.

Він порівняв майбутній екопарк з Гідропарком, позначивши й різницю між ними.

«На Горбачисі буде збережено всі види птахів, тварин, рослин. Ця територія буде доступною для всіх киян. Вона могла б стати другим Гідропарком, але не в плані атракціонів та розваг, а в плані єднання з дикою природою, яка є доступною та зручною для людей», – констатував засновник KAN Development.

За його словами, проєкт майбутнього екопарку наразі на стадії розробки. І до його втілення – обов'язково буде показаний громадськості.

«Коли проект буде готовим, ми цю концепцію презентуємо і жителям, і депутатам. Щоб усі бачили, що ми насправді робимо та щоб припинити всілякі інсинуації», – резюмував Ігор Ніконов.