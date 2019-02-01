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    Нинішня зима у Києві відзначилася особливою прикметою

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    Нинішня зима у Києві відзначилася особливою прикметою

    На кінець січня висота снігового покриву у столиці становила 31 см

    Середньомісячна температура повітря цьогорічного січня у Києві склала -4,5°С, що перевищує кліматичну норму на 1,1°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    Згідно з даними спостережень метеостанції обсерваторії, найхолодніше було 9 січня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -14,4°С, а найтепліше – 18 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +3,6 градусів.

    «Особливою прикметою нинішньої зими є те, що мінімальна температура повітря у Києві не опустилась нижче мінус 15 градусів, а таких зим у столиці було лише 6», - зазначили кліматологи.

    «Опадів на проспекті Науки випало 45 мм, що склало 94% кліматичної норми. Висота снігового покриву на проспекті Науки, 37 на кінець місяця становила 31 см, найбільшою вона була 27 січня – 39 см», - повідомили в обсерваторії.

    Кліматологи також додали, що найбільше сніжило у Києві в січні 1987 року, коли висота снігу в його останній день досягла – 47 см.

    Нагадаємо, синоптики повідомили, що сильний туман, який вже кілька днів тримається в Києві, розсіється наступного тижня.

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