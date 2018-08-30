Нові проїзні «Київпастранс» присвятив школі (фото)
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Тематичні проїзні уже в продажу
Комунальне підприємство «Київпастранс» випустило нові проїзні квитки на вересень, присвячені початку нового навчального року у школах та вишах. Про це повідомляється на сторінці «Київпастрансу» у Facebook.
«Вже незабаром розпочнеться новий навчальний сезон: діти підуть до школи, а студенти до університету. А в нас з цього приводу тематичні проїзні», - йдеться в повідомленні.
На картках зображені рюкзаки, бутерброди та всіляке шкільне приладдя.
Проїзні уже вже в продажу.
Вартість проїзного квитка на три види транспорту - автобус, тролейбус, трамвай - скаладає 750 грн.
Нагадаємо, 14 липня відбулося подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці.
Так, з 14 липня вартість разової поїздки у метро та наземному громадському транспорті становить 6,3 грн - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн - за разову поїздку.