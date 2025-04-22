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Обрання запобіжного заходу заступнику Кличка. Соратник Прокопіва дорікнув прокуратурі, яка не може пояснити мотив

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Обрання запобіжного заходу заступнику Кличка. Соратник Прокопіва дорікнув прокуратурі, яка не може пояснити мотив
Прокопіву інкримінують організацію схеми з виїзду осіб за кордон за допомогою системи «Шлях» у 2022 році
фото: КМДА

Ємець: Як з'ясувалося на суді, у цьому «списку Прокопіва» фігурує лише одне прізвище

17 квітня 2025 року заступнику голови КМДА із самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву повідомили про підозру в організації схеми із переправлення ухилянтів за кордон: однак, як з'ясувалося на суді, у цьому «списку Прокопіва» фігурує лише одне прізвище, а сам прокурор навіть не може довести наявність корисливих мотивів у політика. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Київради від фракції «Європейської солідарності» Леонід Ємець, який був присутнім на засіданні 22 квітня з обрання запобіжного заходу Прокопіву у Голосіївському райсуді Києва.

За словами Ємця, Прокопіву інкримінують організацію схеми з виїзду осіб за кордон за допомогою системи «Шлях» у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. На Прокопіва в той час військовою адміністрацією було покладено обовʼязок організовувати доставку гуманітарних вантажів.

При цьому сторона обвинувачення не змогла надати докази якихось хабарів, які буцімто платили Прокопіву, ані довести будь-які інші корисливі мотиви посадовця.

У списку поданих заступником Кличка в систему «Шлях» людей, які не повернулися, зазначено лише одне прізвище.

«Тисяча водіїв тоді їздили за паливом, медикаментами і обладнанням за кордон. Один не повернувся. Один. Далі я дам статистику по міністерствах: там тисячі не повернулись!» – написав Ємець.

При цьому Ємець, який є доктором юридичних наук і професором права, нагадує, що кожен злочин повинен мати мотив.

«Але з важливого. Кожен злочин має мотив. В юриспруденції це називається «субʼєктивна сторона». Якщо мотиву немає – це не злочин. А прокурор не може сказати, в чому був мотив чи користь Прокопіва. Жодного слова про хабарі чи якісь корисливі мотиви. Просто так трапилось що один водій не повернувся, а винен в цьому чомусь Прокопів», – додав політик.

За словами заслуженого юриста України, лише у 2024 році до України не повернулися понад 1100 осіб, поданих центральними відомствами.

«У ході проведеного аналізу встановлено, що протягом 2024 року на адресу Адміністрації Держприкордонслужби надійшло 14287 листів від органів державної влади з клопотаннями про надання дозволу на виїзд за межі країни 19713 особам чоловічої статі, з яких 15711 чоловіків здійснили перетин державного кордону України», – зазначив Ємець.

З цих 15,7 тис. чоловіків 1130 не повернулись на територію України, зокрема тих, які виїхали за клопотаннями:

  • Міністерства культури та стратегічних комунікацій України – 579 чоловіків;
  • Міністерства молоді та спорту України – 366 чоловіків;
  • Державна служба України з етнополітики та свободи совісті – 89 чоловіків;
  • Міністерства освіти і науки України – 61 чоловік;
  • Міністерства аграрної політики та продовольства України – 19 чоловіків;
  • Міністерства економіки України – 16 чоловіків.

«Тож як так виходить, що прокурори «не бачать» тисяч ухилянтів, що виїхали за допомогою влади, а Прокопів за одну (!) людину, що не повернулася, отримав підозру і цілодобовий арешт?» – здивований Ємець.

Нагадаємо, 17 квітня 2025 року співробітники СБУ та Нацполіції вручили підозру заступнику Кличка. Володимиру Прокопіву інкримінують організацію схеми із незаконного переправлення військовозобов'язаних до Європи.

За інформацією «Главкома», партнери «Удару» з «Європейської солідарності» Порошенка вимагають від міського голови перегляду умов співпраці. Команда Порошенка у столиці бажає бачити наступним секретарем саме представника своєї політсили. І з боку «ЄС» навіть визначений конкретний кандидат на цю посаду – голова їхньої фракції у Київраді Володимир Прокопів.

Прокопів нещодавно став фігурантом гучного корупційного розслідування. У жовтні минулого року журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами.

Кличко тоді став на захист лідера партнерської фракції і звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час перевірки відсторонив Прокопіва з посади заступника голови КМДА. Сам Прокопів пафосно заявляв, що написав заяву про звільнення, але минуло пів року, а він і досі числиться на сайті КМДА заступником з питань здійснення самоврядних повноважень. 

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Теги: арешт суд Володимир Прокопів КМДА

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