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Заступнику мера Києва Володимиру Прокопіву вручено підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Заступнику мера Києва Володимиру Прокопіву вручено підозру
Зранку СБУ та Національна поліція України вручили підозру заступнику голови Київської міської державної адміністрації – КМДА Володимиру Прокопіву
фото: Zn.ua

Прокопіва підозрюють у організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи

Заступнику голови КМДА із самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву, якого раніше відсторонили від виконання обов'язків, оголосили підозру. Посадовець є фігурантом антикорупційних розслідувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Рбк-Україна». 

Як розповіли джерела, Нацполіція та СБУ оголосили підозру Володимиру Прокопіву. За якою статтею – співрозмовники не уточнюють, але додають, що посадовця підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи.

Володимиру Прокопіву оголосили підозру
Володимиру Прокопіву оголосили підозру
фото від джерел Рбк-Україна

За інформацією «Главкома», партнери «Удару» з «Європейської солідарності» Порошенка вимагають від міського голови перегляду умов співпраці. Команда Порошенка у столиці бажає бачити наступним секретарем саме представника своєї політсили. І з боку «ЄС» навіть визначений конкретний кандидат на цю посаду – голова їхньої фракції у Київраді Володимир Прокопів.

Прокопів нещодавно став фігурантом гучного корупційного розслідування. У жовтні минулого року журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами.

Кличко тоді став на захист лідера партнерської фракції і звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час перевірки відсторонив Прокопіва з посади заступника голови КМДА. Сам Прокопів пафосно заявляв, що написав заяву про звільнення, але минуло пів року, а він і досі числиться на сайті КМДА заступником з питань здійснення самоврядних повноважень. 

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Теги: Віталій Кличко корупція в Україні місцева влада Володимир Прокопів скандал КМДА поліція соцмережі

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