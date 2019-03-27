Обрушення на будівництві у Києві: рятувальники повідомили подробиці



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Трагедія сталася в одноповерховій будівлі гаражів на вул. Новоконстантинівській, 2-А Фото: Інформатор

На місці працювали 15 рятувальників

В одноповерховій будівлі гаражів на вул. Новоконстантинівській, 2-А у Києві під час будівельних робіт стався обвал 8 плит перекриття. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Повідомлення про обвал будівельних конструкцій надійшло до столичних рятувальників об 11:05.

«До місця виклику негайно було направлено рятувальників 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За інформацією стало відомо, що стався обвал 8 плит перекриття, під завалами є люди. Двох жінок дістали із-під завалів та передали працівникам медичної служби», - розповіли у ДСНС

Як повідомлялося, в кареті швидкої медичної допомоги одна жінка померла.

На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.

Причини та обставини виникнення надзвичайної події з’ясовують правоохоронні органи.