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    Обрушення на будівництві у Києві: рятувальники повідомили подробиці

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    Трагедія сталася&nbsp;в одноповерховій будівлі гаражів на вул. Новоконстантинівській, 2-А - Обрушення на будівництві у Києві: рятувальники повідомили подробиці
    Трагедія сталася в одноповерховій будівлі гаражів на вул. Новоконстантинівській, 2-А
    Фото: Інформатор

    На місці працювали 15 рятувальників

    В одноповерховій будівлі гаражів на вул. Новоконстантинівській, 2-А у Києві під час будівельних робіт стався обвал 8 плит перекриття. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Повідомлення про обвал будівельних конструкцій надійшло до столичних рятувальників об 11:05.

    «До місця виклику негайно було направлено рятувальників 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За інформацією стало відомо, що стався обвал 8 плит перекриття, під завалами є люди. Двох жінок дістали із-під завалів та передали працівникам медичної служби», - розповіли у ДСНС

    Як повідомлялося, в кареті швидкої медичної допомоги одна жінка померла.

    На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.

    Причини та обставини виникнення надзвичайної події з’ясовують правоохоронні органи.

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