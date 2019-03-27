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    Новини

    У Києві на людей рухнули бетонні плити: є жертви (фото, відео)

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    Плити обвалилися на будівництві за адресою Новокостянтинівська, 2а&nbsp; - У Києві на людей рухнули бетонні плити: є жертви (фото, відео)
    Плити обвалилися на будівництві за адресою Новокостянтинівська, 2а 
    Фото: Інформатор

    По дорозі в лікарню померла одна із постраждалих жінок

    У середу, 27 березня, в Києві за адресою Новокостянтинівська, 2а на території залізничної станції «Київ-Петрівка» на будівництві обвалилася будівля. На момент обвалу у приміщенні знаходилися троє людей.

    Нещасний випадок стався близько 10:50. Про це повідомляє Інформатор.

    На місце оперативно прибули екстрені служби - рятувальники, поліція, «швидка».

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    Дві жінки травмовані, їх екстрено госпіталізували в лікарню о 11:15. Ще одна жінка відбулася легким переляком.

    Пізніше стало відомо, що одна з постраждалих жінок померла по дорозі в лікарню.

    Попередньо, раніше в цій будівлі знаходилася СТО. Віднедавна тут проходять будівельні роботи. Робочі збиралися побудувати другий поверх на старих плитах.

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    У Києві на людей рухнули бетонні плити: є жертви (фото, відео)
    У Києві на людей рухнули бетонні плити: є жертви (фото, відео)
    У Києві на людей рухнули бетонні плити: є жертви (фото, відео)
    У Києві на людей рухнули бетонні плити: є жертви (фото, відео)
    У Києві на людей рухнули бетонні плити: є жертви (фото, відео)
    У Києві на людей рухнули бетонні плити: є жертви (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Точні деталі інциденту і відповідального за те, що трапилося встановить слідство.

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