Обрушення плит на СТО: київська влада наказала обстежити всі гаражні кооперативи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трагедія сталася в одноповерховій будівлі гаражів на вул. Новоконстантинівській, 2-А Фото: Інформатор

Усі власники й орендарі гаражів мають обстежити будівлі на предмет дотримання будівельних норм та правил пожежної безпеки

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник доручив комунальним службам забезпечити відповідне обстеження столичних гаражних кооперативів. Зокрема, першочергово здійснити комплексну перевірку технічного стану станції технічного обслуговування автомобільного транспорту на вулиці Новокостянтинівській, 2-А, яка розташована на території залізничної станції «Київ-Петрівка». Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Сьогодні об 11:20 оперативний черговий Управління з питань цивільного захисту КМДА отримав повідомлення щодо руйнування будівельних конструкцій за адресою: вул. Новокостянтинівська, 2-А. Після прибуття на місце рятувальники встановили, що сталося руйнування частини стелі комплексу СТО, де проводилися будівельні роботи. Унаслідок надзвичайної ситуації 2 жінки були травмовані: одна з постраждалих отримала травми, несумісні з життям, тому померла у кареті ШМД, іншу потерпілу, 36 років, доправили до лікарні. Наразі рятувальники ГУ ДСНС України у м. Києві та КАРС «Київська служба порятунку» за допомогою автокрану розбирають завали та аварійні плити», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що аби уникнути подібних надзвичайних ситуацій у столиці, протягом місяця будуть проведені обстеження відповідних об’єктів, розташованих у гаражно-будівельних кооперативах та господарських будівлях та спорудах.

«Усі власники й орендарі мають обстежити будівлі на предмет дотримання будівельних норм та правил пожежної безпеки. Спільно ми маємо зробити все, аби подібні ситуації не повторювалися», – закликав Поворозник.

Нагадаємо, в одноповерховій будівлі гаражів на вул. Новоконстантинівській, 2-А у Києві під час будівельних робіт стався обвал 8 плит перекриття.

Як повідомлялося, в кареті швидкої медичної допомоги померла одна з жінок, постраждалих під час обрушення.