Обстріл Києва: момент вибуху в «Ашані» потрапив на відео

Унаслідок обстрілу сталася пожежа

Момент влучання уламків російської ракети у ніч проти 30 серпня в столичний магазин Auchan потрапив на відео. Відео оприлюднило британське видання The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Є загиблі та поранені. Українські системи ППО збили щонайменше 20 ракет, які прямували на місто з різних напрямків. За словами офіційних осіб, кілька будівель були пошкоджені уламками і щонайменше шість житлових будинків постраждали від уламків ракети, в результаті чого кілька людей отримали поранення.

За уточненими даними, внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини, ще три отримали поранення різного ступеня важкості. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.

