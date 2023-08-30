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Обстріл Києва: момент вибуху в «Ашані» потрапив на відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Києва: момент вибуху в «Ашані» потрапив на відео
фото скріншот відео

Унаслідок обстрілу сталася пожежа 

Момент влучання уламків російської ракети у ніч проти 30 серпня в столичний магазин Auchan потрапив на відео. Відео оприлюднило британське видання The Guardian.

У ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет.

У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Є загиблі та поранені. Українські системи ППО збили щонайменше 20 ракет, які прямували на місто з різних напрямків. За словами офіційних осіб, кілька будівель були пошкоджені уламками і щонайменше шість житлових будинків постраждали від уламків ракети, в результаті чого кілька людей отримали поранення. 

За уточненими даними, внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини, ще три отримали поранення різного ступеня важкості. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. 
 

Теги: росія магазин поранення відео

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