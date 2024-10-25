Головна Київ Новини
search button user button menu button

Уламки збитих дронів впали у Дарницькому районі: з'явилося фото наслідків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Уламки збитих дронів впали у Дарницькому районі: з'явилося фото наслідків
Пожежа була оперативно ліквідовано вогнеборцями
фото: Дарницька РДА

Уламки збитого ворожого безпілотного літального апарату після падіння призвели загоряння на відкритій місцевості

У мережі з'явилося фото наслідків падіння уламків в одному з районів Києва. Глава Дарницької РДА у Києві Микола Калашник повідомив, що вогонь був незначним, він опублікував відповідне фото.

«Ворог продовжує нічний терор, завдаючи віроломних повітряних обстрілів столиці, зокрема через територію Дарницького «району. Завдяки роботі наших сил протиповітряної оборони загрозу для обʼєктів критичної інфраструктури та цивільного населення ліквідовано. Уламки збитого ворожого безпілотного літального апарату після падіння призвели загоряння на відкритій місцевості рослинності, що оперативно ліквідовано вогнеборцями та не допущено її поширення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,  ніч на 25 жовтня Росія здійснила 15 з початку місяця атаку на українську столицю. Цього разу у бік Києва летіли ударні безпілотники з території Курської області та Краснодарського краю. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, на столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями.  «Було виявлено та у різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці», – уточнив він.
Внаслідок нічної атаки в Дарницькому районі уламки збитих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідували. Інформації щодо потерпілих поки не надходило.

Теги: росія боєприпаси населення Микола Калашник дрон Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформація щодо загиблих у Куп’янську не підтвердилася
Росіяни вдарили поблизу магазину та ринку у Куп'янську, є поранені
Вчора, 11:42
Молдова йде на другий тур виборів
В Молдові буде другий тур президентськийх виборів: попередні результати
21 жовтня, 06:18
На Курському напрямку немає суцільної лінії фронту
ЗСУ: ситуація у Курській області змінюється щогодини
20 жовтня, 17:46
Ізраїльський політик заявив, що подібна «обережність» Ізраїлю вже не актуальна, адже Росія обрала Іран своїм стратегічним партнером
Україна пропонувала Ізраїлю співпрацю задля боротьби із іранськими дронами – ЗМІ
14 жовтня, 20:30
Лідери повстанців заперечують українське походження дронів
Україна передає дрони повстанцям-туарегам для боротьби з «вагнерівцями» – Le Monde
14 жовтня, 09:54
Посол: Бразилія станом на зараз визначає для себе свій базовий національний інтерес у мегатісному геополітичному та економічному тандемі з Китаєм, а також завдяки БРІКС
Посол України в Бразилії натякнув на те, що Київ має показати межі терпіння
8 жовтня, 18:34
Російські атлети назвали Путіна опорою сотень мільйонів сердець
Титуловані «нейтральні» спортсмени з РФ привітали Путіна з днем народження
7 жовтня, 14:25
На Запорізькій атомній електростанції команда МАГАТЕ чула вибухи протягом усього тижня
Одна з підстанцій поблизу Запорізької АЕС зазнала дронової атаки – МАГАТЕ
27 вересня, 22:04
Уламки ворожого дрона лежали на глибині 12 м
За 60 м від берега у Дніпрі виявлені уламки ворожого безпілотника (фото)
27 вересня, 16:01

Новини

Екологи повідомили, який загальний індекс якості повітря у столиці
Екологи повідомили, який загальний індекс якості повітря у столиці
Уламки збитих дронів впали у Дарницькому районі: з'явилося фото наслідків
Уламки збитих дронів впали у Дарницькому районі: з'явилося фото наслідків
Без дощів, але похмуро: синоптики дали прогноз на 25 жовтня
Без дощів, але похмуро: синоптики дали прогноз на 25 жовтня
У Києві під час застілля чоловік зарізав товариша
У Києві під час застілля чоловік зарізав товариша
Ігри підлітків на недобудовах столиці: Муніципальна охорона посилює нагляд
Ігри підлітків на недобудовах столиці: Муніципальна охорона посилює нагляд
Чим зайняти дітей під час осінніх канікул: КМДА розкрила деталі
Чим зайняти дітей під час осінніх канікул: КМДА розкрила деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
62K
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
22K
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
12K
Чоловіки 50-60 років підлягають мобілізації на загальних умовах – Волинський ТЦК
11K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua