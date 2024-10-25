Уламки збитих дронів впали у Дарницькому районі: з'явилося фото наслідків

Уламки збитого ворожого безпілотного літального апарату після падіння призвели загоряння на відкритій місцевості

У мережі з'явилося фото наслідків падіння уламків в одному з районів Києва. Глава Дарницької РДА у Києві Микола Калашник повідомив, що вогонь був незначним, він опублікував відповідне фото.

«Ворог продовжує нічний терор, завдаючи віроломних повітряних обстрілів столиці, зокрема через територію Дарницького «району. Завдяки роботі наших сил протиповітряної оборони загрозу для обʼєктів критичної інфраструктури та цивільного населення ліквідовано. Уламки збитого ворожого безпілотного літального апарату після падіння призвели загоряння на відкритій місцевості рослинності, що оперативно ліквідовано вогнеборцями та не допущено її поширення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ніч на 25 жовтня Росія здійснила 15 з початку місяця атаку на українську столицю. Цього разу у бік Києва летіли ударні безпілотники з території Курської області та Краснодарського краю. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, на столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. «Було виявлено та у різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці», – уточнив він.

Внаслідок нічної атаки в Дарницькому районі уламки збитих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідували. Інформації щодо потерпілих поки не надходило.