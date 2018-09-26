Обвал школи у Броварах: відкрито кримінальне провадження



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На технічному поверсі школи стався обвал трьох бетонних плит

Поліцейські з’ясовують всі обставини, які призвели до обвалу приміщення школи

За фактом обвалу бетонного перекриття в Броварській школі поліцією відкрито кримінальне провадження. Про це інформує прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Нагадаємо, подія сталася в понеділок, 24 вересня, близько 17:00 години у Броварській загальноосвітній школі №7. З 25 вересня до 1 жовтня у школі припинено навчання.

На технічному поверсі стався обвал трьох бетонних плит. На той час в приміщенні школи перебували учні. Постраждалих немає.

Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські з’ясовують всі обставини, які призвели до обвалу приміщення школи.

Призначено ряд експертиз. Слідчі Броварського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв «Главком», мешканці буд. №23, що поряд зі школою №7, не перший місяць «воюють» проти будівництва поряд 6-поверхового офісного центру ТОВ «Альянсінвестбуд», де серед співзасновників раніше значилася і теща мера – Світлана Коваль. Мешканці сусіднього будинку переконані: їхня стара багатоповерхівка, яка вже має тріщини, під час будівництва по сусідству просто завалиться. Однак забудовник продовжує земляні та фундаментні роботи. Чи пов’язане те, що сталося у 7-й школі, з будівництвом офісу, мають визначити експерти.