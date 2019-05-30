Очільницю столичної філії банку судитимуть за привласнення $6 млн



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Жінка організувала схему розкрадання грошових коштів банку

Київською місцевою прокуратурою №6 за оперативного супроводу СБУ направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишньої керуючої Київської філії ПАТ «МарфінБанк» обвинуваченої у зловживанні службовим становищем та привласненні коштів банку на суму в понад 6 млн доларів США. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Відтак, керуюча філією, використовуючи своє службове становище та заручившись допомогою членів кредитного комітету банку, підставних фізичних та юридичних осіб, організувала схему розкрадання грошових коштів банку під виглядом видачі споживчих кредитів під купівлю земельних ділянок в Київській області.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи встановлено, що загальний розмір збитків, завданих банку в період 2007–2012 років, становить 15 млн доларів США, із яких суму в понад 6 млн доларів США привласнила керуюча.

Обвинувальний акт за ч.5 ст. 191 КК України відносно колишньої керуючої направлено до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

Дії інших посадових осіб, які заволоділи грошовими коштами банку в період часу з 2008 по 2012 рік, виділено в окреме провадження.