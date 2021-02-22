Очільник Київської обладміністрації захворів на коронавірус

Василь Володін отримав позитивний результат тестування на Covid-19

Голова Київської обласної держадміністрації Василь Володін захворів на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«На вихідних отримав позитивний результат ПЛР-тестування. Хвороба протікає в легкій формі. Поки ускладнень немає, тож знаходитимусь на самоізоляції та працюватиму з дому в онлайн-режимі», – написав Володін.

Очільник Київщини зазначив, що його хвороба жодним чином не вплине на розпочаті раніше ініціативи.

«Ми з командою облдержадміністрації продовжуємо роботу в штатному режимі. Єдина відмінність у тому, що я долучатимусь до всіх процесів дистанційно», - сказав він.

Володін вкотре закликав всіх жителів Київщини дотримуватися карантинних обмежень.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 лютого від початку епідемії в Київській області зафіксовано 73554 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 166 нових хворих. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 67199 осіб (за добу 192), померли 1216 людей (за добу 1).

Коронавірус в Україні

Всього 1304456

Одужали 1146073

Хворіють 133280

Померли 25103

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Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1307662 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 21 лютого зафіксовано 3206 хворих на коронавірус.